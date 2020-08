Coronavirus, il virologo Andrea Crisanti: “I casi aumenteranno, ma non rischieremo un nuovo lockdown” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Certo i casi aumenteranno ancora, ma non rischieremo un nuovo lockdown”. E’ la previsione di Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, che fa il punto in un’intervista alla ‘Stampa‘. “Il quadro di questi giorni fa parte della dinamica epidemiologica di questo momento – spiega – Penso che quelli di ieri siano numeri che rientrano nella dimensione dell’epidemia a livello mondiale. In più, in Italia non siamo mai arrivati a zero contagi per cui non dobbiamo essere troppo sorpresi da questi numeri”. Per il virologo, “a una analisi più approfondita, poi, emerge che questi nuovi contagi sono ... Leggi su meteoweb.eu

