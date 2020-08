Coronavirus, il viceministro Sileri: «Il lockdown ha salvato 600mila vite». Salvini: «Conte ha sequestrato mezza Italia» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto) «Il lockdown totale ha salvato 600.000 vite in Italia secondo studi scientifici. Ho sempre detto che prima si chiudeva meglio era, così come ritengo necessaria una riapertura controllata e monitorata». Nelle ore in cui crescono le polemiche, dopo la desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico, sulla decisione del Governo di istituire il lockdown totale, il viceministro della Salute, Pierlaolo Sileri, si è espresso chiaramente sul tema in una intervista all’Huffington Post. Sileri, che ha rivendicato la scelta del Governo, ha osservato come ci siano «delle aree in Europa dove il virus ha un numero di focolai maggiore e un numero di incidenza ... Leggi su open.online

