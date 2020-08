Coronavirus, il Governatore della Sicilia: “Se aumentano i contagi nuovo lockdown” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, oggi a Caltanissetta, in merito all’aumento dei contagi da Coronavirus in Sicilia .“Ho lanciato un appello 15 giorni fa – ha aggiunto – mi pare che questo appello non sia stato raccolto e quindi non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive.” “Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali, pensiamo nei prossimi giorni, con le forze dell’ordine, preposte a questo servizio, di chiuderne altri perché i gestori non impongono ai propri clienti il rispetto delle norme di prevenzione e di cautela. Al tempo stesso rinnovo l’appello a tutti per poterci godere questa estate in ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Sequestrato lotto da 25 mila camici alla Dama di Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Fontana. Face… - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Natalin33515492 : @borghi_claudio aspettiamo quando verranno rese note le responsabilità della gestione #Coronavirus da parte del governatore #Fontana - Massimi47715989 : Coronavirus:Cts propose zona rossa Alzano e Nembro 3/3 - Ultima Ora - ANSA - immediatonet : Coronavirus, raffica di richieste a Emiliano per l’emergenza movida: “Chiudi i confini regionali” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governatore Ohio, va a messa e contagia più di 90 persone. Governatore: “Covid si è diffuso come un… Il Fatto Quotidiano È giallo sui file desecretati: spariti i verbali sulla zona rossa ad Alzano e Nembro

Sono stati per settimane al centro del dibattito politico. E potrebbero rivelare molto sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia da parte dei nostri governanti. Ora i famigerati verbali prod ...

L'inchiesta sugli appalti si allarga. Nel mirino dei pm la gara per i tamponi

Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sulla gestione dell'emergenza covid da parte del governatore Vincenzo De Luca. Un nuovo filone d'indagine punta a far luce sull'appalto affidato da Sores ...

Sono stati per settimane al centro del dibattito politico. E potrebbero rivelare molto sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia da parte dei nostri governanti. Ora i famigerati verbali prod ...Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sulla gestione dell'emergenza covid da parte del governatore Vincenzo De Luca. Un nuovo filone d'indagine punta a far luce sull'appalto affidato da Sores ...