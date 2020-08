Coronavirus, il dossier segreto del governo sulla seconda ondata (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus in Italia, il dossier riservato sui rischi di una seconda ondata dell’epidemia. Gli scenari possibili. Nelle ore in cui tutti leggono con particolare attenzione i verbali del Cts, pubblicati dopo essere stati desecretati, il Corriere della Sera riporta la notizia di un documento riservato che illustra i possibili scenari del prossimo autunno (sono tre) e i possibili interventi da mettere in atto. Coronavirus, il dossier riservato del governo sulla seconda ondata Secondo il CorSera, nel documento riservato, nato dal lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. sarebbero indicati tre scenari plausibili per il prossimo autunno, quando si teme una ... Leggi su newsmondo

