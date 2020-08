Coronavirus, il Cts chiese il 3 marzo la zona rossa a Nembro e Alzano. L’appello inascoltato (Di venerdì 7 agosto 2020) Il suggerimento del Comitato tecnico scientifico nazionale dopo la crescita impetuosa dei contagi che era stata comunicata dalla Regione Lombardia all'Istituto Superiore della Sanità Leggi su ilsecoloxix

repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - Open_gol : ?? Coronavirus, online gli atti Cts secretati. Mancano i verbali sulla zona rossa ad Alzano e Nembro. Nessuna menzio… - SkyTG24 : Coronavirus, il Cts chiese il 3 marzo zona rossa a Nembro e Alzano - Marinotoma : RT @GuidoCrosetto: Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia - lostrappo : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts

Trasportata d'urgenza in ospedale per un parto cesareo, una giovane donna è risultata poi positiva al tampone per l'individuazione del coronavirus nel reparto di Ginecologia dell'ospedale “Di Venere” ...L'invito era rivolto al governo, dopo la crescita impetuosa dei contagi che era stata comunicata dalla Regione Lombardia all'Istituto Superiore della Sanità. Due giorni dopo, arrivarono in provincia d ...