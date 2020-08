Coronavirus, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico: “Non siamo fuori dall’epidemia, mantenere l’attenzione elevata” (Di venerdì 7 agosto 2020) I dati attuali del contagio in Italia devono “farci mantenere alta l’attenzione, sono segnali che dicono chiaramente che non siamo fuori dall’epidemia. Dobbiamo mantenere l’attenzione elevata e mantenere i tre pilastri fondanti della lotta al covid, le uniche armi vere che abbiamo: distanziamento, uso della mascherina e igiene“. Lo ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. “Il fatto che ci siano focolai in tutto il territorio – ha precisato Miozzo – ci deve far capire che non siamo fuori dall’epidemia, siamo ancora nel pieno del problema. Lo stiamo controllando bene perché le ... Leggi su meteoweb.eu

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3474 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprof ...

Covid-19, Miozzo a Sky TG24: “Verbali Cts non sono mai stati segreti”

“Su questi “verbali segreti” probabilmente ci sono state aspettative esagerate”, ha dichiarato il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, precisando come l’organismo abbia sempre agito effettua ...

