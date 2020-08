Coronavirus, il comune di Capri ai turisti: "Usate l'app Immuni" (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - L'isola di Capri rafforza le misure di sicurezza sanitaria e raccomanda ai cittadini e ai turisti di scaricare e usare l'app Immuni per il tracciamento della pandemia. Le Giunte dei Comuni di Capri e AnaCapri con due delibere hanno deciso di "raccomandare a cittadini e turisti in visita o in villeggiatura l'adozione dell'app Immuni, sistema digitale di prevenzione gestito dal ministero della Salute e predisposto dal punto di vista tecnico con la supervisione del Dipartimento del Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione". "Si tratta -spiegano i due Comuni dell'isola di Capri- di un innovativo supporto tecnologico che si affianca alle misure già messe in atto da Governo e Enti Locali per limitare la ... Leggi su iltempo

