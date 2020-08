Coronavirus, il bollettino di oggi: i nuovi contagi tornano sopra i 500 (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuove allarmanti notizie dal bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia diramato per il 7 agosto 2020. I contagi continuano a salire e oggi registrano un aumento di 150 nuovi infetti. D’altro canto, i morti registrati nelle ultime 24h fanno segnare un nuovo minimo storico. La preoccupazione arriva però dai nuovi focolai sparsi per l’Italia. Coronavirus: 552 nuovi contagi in 24h Nella giornata di ieri si era parlato di un nuovo picco dei contagi, con numeri che non si vedevano da inizio giugno. oggi, quei numeri sono già tristemente da aggiornare, a seguito del nuovo aumento registrato per il 7 agosto 2020. Stando al bollettino riportato, sono ... Leggi su thesocialpost

