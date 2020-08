Coronavirus, il bollettino di oggi: 552 nuovi casi, nessuna regione a zero contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 7 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 552 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore: ancora in crescita rispetto a ieri quando ne erano stati registrati 402. nessuna regione, oggi, risulta a “zero contagi”. Dall’inizio dell’emergenza sono 249.756 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.190. (segue dopo la foto) Gli attualmente positivi salgono a 12.924, 230 più di ieri. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost. Leggi su urbanpost

