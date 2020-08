Coronavirus, il bollettino del 7 agosto: in Sicilia 27 nuovi contagi. Impennata in Italia (+552) (Di venerdì 7 agosto 2020) Ancora numeri relativamente alti per i contagi di Coronavirus in Sicilia: sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Ieri erano stati 30 i nuovi casi. È... Leggi su feedpress.me

