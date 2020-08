Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 7 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) bollettino con i dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 7 agosto 2020. Ancora in aumento i contagi nel nostro paese Anche oggi la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Il terribile Coronavirus colpisce ancora in numerose regioni di Italia e i contagi crescono di ora in ora. Nella giornata di oggi sono stati analizzati 59.196 tamponi, per un totale da inizio epidemia di 7.158.909 tamponi. Dai test odierni è emerso che sono 552 i nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 249.756 infetti. I soggetti attualmente positivi al Coronavirus aumentano di 230 unità, portando il totale a 12.924. I ... Leggi su zon

