Coronavirus, i verbali Cts del 3 marzo: "Zona rossa a Nembro e Alzano" (Di venerdì 7 agosto 2020) Milano, 7 agosto 2020 - Il 'giallo' sui comuni bergamaschi di Alzano e Nembro si è sciolto oggi grazie alla pubblicazione - da parte dell'Eco di Bergamo - dei verbali del 3 marzo , che finora non ... Leggi su quotidiano

