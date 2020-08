Coronavirus, i dati – Casi ancora in aumento: 552 da ieri. Tre le nuove vittime (Di venerdì 7 agosto 2020) 150 Casi in più in 24 ore. Da ieri, i nuovi contagi di Coronavirus in Italia sono 522, a fronte dei 402 registrati giovedì e dei 384 di mercoledì. Il numero di tamponi resta pressoché identico: 59.196 contro i 58.673 del giorno precedente. Come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute, in totale i Casi di Covid-19 sono 249.756 dall’inizio della pandemia. Tre i nuovi decessi – dimezzati rispetto ai 6 di ieri – per un totale di 35.190 vittime. Nessuna Regione oggi è a “zero nuovi Casi”. Sono 69 i nuovi Casi di Coronavirus in Lombardia, di cui 5 ‘debolmente positivi’ e uno individuato a seguito di test sierologici, mentre resta invariato ... Leggi su ilfattoquotidiano

