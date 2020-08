Coronavirus, i dati – Casi ancora in aumento: 552 contagi (+150). Mai così alti dal 28 maggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Ben 150 Casi in più in sole 24 ore. Da ieri, i nuovi contagi di Coronavirus in Italia sono 522, a fronte dei 402 registrati giovedì e dei 384 di mercoledì. Per arrivare a un numero così alto negli ultimi mesi bisogna tornare indietro fino al 28 maggio, quando i Casi erano stati 593. Un balzo notevole, mentre il numero di tamponi cresce di appena 500 unità: 59.196 contro i 58.673 del giorno precedente. Come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute, in totale i Casi di Covid-19 sono 249.756 dall’inizio della pandemia. Tre i nuovi decessi – dimezzati rispetto ai 6 di ieri – per un totale di 35.190 vittime. Nonostante l’aumento dei contagiati, resta stabile – cifre ... Leggi su ilfattoquotidiano

