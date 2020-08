**Coronavirus: Gori, 'su Val Seriana esitazione governo e Regione si chiamò fuori'** (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Che il Cts avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 giorni e poi opta per la zona arancio estesa a tutta la Lombardia. La Regione, invece si chiama fuori: la Zona rossa non tocca a me. Ma non la chiede neanche al governo". Lo scrive su Twitter i sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus a Bergamo, il comitato: «Desecretare tutti i documenti sulla zona rossa»

«Noi pretendiamo che vengano desecretati tutti i documenti e i verbali a decorrere dal 22 gennaio e sino al 3 marzo perché solo attraverso l’analisi degli elementi che emergeranno indefettibilmente da ...

L’annuncio di Giorgio Gori: “Bergamo adesso è una città libera dall’epidemia di Covid”

"Bergamo è stata la città più colpita in assoluto e adesso è una città libera dall'epidemia di Covid-19". Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Gori, che oggi ha presentato i risultati dei test sierolog ...

