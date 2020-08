Coronavirus: gli asintomatici hanno la stessa carica virale di chi mostra i sintomi (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Christian Ender/Getty Images).Nel naso, nella gola e nei polmoni degli asintomatici c’è una carica virale simile ai pazienti che invece mostrano i sintomi tipici dell’infezione del nuovo Coronavirus. A suggerirlo è un nuovo studio svolto dai ricercatori della Soonchunhyang University (Corea del Sud), che fornisce ulteriori prove a sostegno dell’idea che anche gli asintomatici possano diffondere il Sars-Cov-2. I risultati, pubblicati sulla rivista Jama Internal Medicine, tornano così ad alimentare l’acceso dibattito su quanto siano effettivamente contagiosi i pazienti positivi al nuovo Coronavirus, senza sintomi. Fin dall’inizio della pandemia, infatti, la scienza sta provando a ... Leggi su wired

