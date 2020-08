Coronavirus: Gelmini, 'prudenza ma no ulteriori limitazioni a libertà' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "L'aumento dei contagi segnalato in queste ore, non è tale da giustificare allarmismi e limitazioni ulteriori alla nostra libertà. Tuttavia non possiamo neanche lontanamente correre il rischio di ricadere nell'incubo del lockdown, a maggior ragione per le modalità opache con le quali è stato gestito e imposto: la prudenza dunque e il rispetto accurato delle norme igieniche non devono essere abbandonati". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Difendiamo la nostra salute e la nostra libertà con senso di responsabilità e attenzione, anche per non fornire alibi ad un governo inadeguato e incapace di riportare il Paese alla normalità”, conclude. Leggi su liberoquotidiano

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "L'aumento dei contagi segnalato in queste ore, non è tale da giustificare allarmismi e limitazioni ulteriori alla nostra libertà. Tuttavia non possiamo neanche lontanamente ...

Decreto Agosto: Gelmini (FI), passare da blocco licenziamenti a sblocco assunzioni

Decreto Agosto: Gelmini (FI), passare da blocco licenziamenti a sblocco assunzioni

Roma, 07 ago 18:22 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva che "il blocco dei licenziamenti è una misura emergenziale e non può diventare st ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "L'aumento dei contagi segnalato in queste ore, non è tale da giustificare allarmismi e limitazioni ulteriori alla nostra libertà. Tuttavia non possiamo neanche lontanamente ...

Decreto Agosto: Gelmini (FI), passare da blocco licenziamenti a sblocco assunzioni

Roma, 07 ago 18:22 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva che "il blocco dei licenziamenti è una misura emergenziale e non può diventare st ...