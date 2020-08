Coronavirus e “politiche di accoglienza nelle isole greche” (Di venerdì 7 agosto 2020) Le cronache dei giorni scorsi hanno reso nota la morte di un altro essere umano nel territorio greco, al campo di Moria. Questa volta si tratta di un afgano di 21 anni. di Marianella Kloka Quest'articolo è disponibile anche in: Greco Sugli articoli della stampa locale si legge che il giovane portava ferite provocate da coltello sul corpo, mentre gli autori del delitto pare siano tre suoi connazionali. Il giornale “Efimerida ton Sintakton” riporta che le autorità hanno arrestato (...) - Europa / Grecia, Migranti, , accoglienza, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

