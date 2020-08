Coronavirus, dati del 7 agosto, è allarme: si torna a superare i 500 contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il bollettino Coronavirus in Italia del 7 agosto, come ogni giorno diramato dal Ministero della Salute. E’ allarme Veneto e Sicilia. I contagi da Coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552 i nuovi casi, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Sono solo tre i decessi per Covid-19 rispetto ai sei di giovedì, per un totale di 35.190. Coronavirus: allarme rosso in Veneto 244 nuovi positivi al Coronavirus, tutti, nella stessa struttura e quindi in recente contatto tra loro. Su un totale di 309 tamponi, questo il numero di positivi, con 11 che risultano essere operatori. Tutto il resto, migranti. Parliamo dell’ex Caserma di Treviso, una delle strutture, che non piacciono ... Leggi su chenews

