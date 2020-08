Coronavirus, crescono ancora i contagi in Italia: 574 nuovi casi e 3 vittime (Di venerdì 7 agosto 2020) I dati aggiornati al 14 agosto. 46.723 i tamponi effettuati, con un rapporto tamponi/casi rilevati di 81,4 rispetto a 97,9 ieri Leggi su ilsole24ore

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia crescono nuovi casi (+481) e morti (+10) #coronavirus - Frankf1842 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno - titina49 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno - Stefano47510568 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno -