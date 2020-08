Coronavirus, cosa può accadere in autunno (e con la scuola)? I 3 scenari in mano al governo. Speranza: “I giovani veicolo del contagio” (Di venerdì 7 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus giornalieri continuano a salire, l’indice che misura la contagiosità è tornato sopra la soglia di 1 e l’età media dei malati si abbassa: sono tutti segnali di allerta in vista di una possibile seconda ondata. Moniti che il governo recepirà nel nuovo Dpcm in arrivo nel fine settimana e in vigore fino al 31 agosto, in cui saranno ribadite le tre regole auree: uso delle mascherine nei luoghi chiusi, distanziamento sociale e igiene. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolge in particolare ai giovani un appello alla cautela: “Serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio”. L’età media dei positivi al Covid è scesa a 40 anni dai 60-65 di due mesi fa: un dato che ... Leggi su ilfattoquotidiano

