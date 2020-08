Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: +552 in 24 ore (ieri erano 402). Le vittime sono 3 (ieri +6) – Il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto) Il bollettino del 7 agosto È un incremento significativo quello registrato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 552 nuovi contagi, ieri erano stati 402, per un bilancio che tocca quota 249.756 casi dall’inizio dell’epidemia. Un andamento della curva ulteriormente in crescita. Il numero di vittime è invece di 3, ieri era stato di 6. Il totale è di 35.190 decessi. Il bilancio dei guariti vede invece un aumento di 319 ... Leggi su open.online

