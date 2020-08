Coronavirus: con il grasso viscerale aumenta il rischio della terapia intensiva (Di venerdì 7 agosto 2020) L’accumulo di grasso viscerale, ovvero quello che avvolge gli organi interni, è associato a un maggior rischio di ricovero in terapia intensiva nei pazienti con Covid-19. Ciò, in maniera indipendente dal grado di obesità definito tramite l’indice di massa corporea. Lo rileva uno studio italiano pubblicato su Diabetes Care, condotto in collaborazione tra l‘Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Ospedale Bufalini di Cesena, in cui si dimostra che, a parità di grado di obesità, i ricoverati in terapia intensiva per il nuovo Coronavirus hanno una quantità di grasso viscerale superiore ai casi meno gravi. Lo studio ha coinvolto oltre 400 persone valutate presso l’Ospedale ... Leggi su meteoweb.eu

mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - Agenzia_Ansa : I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i medi… - Agenzia_Ansa : Salgono ancora i contagi. 12 le Regioni con Rt sopra 1. Il monitoraggio Regione per Regione #Coronavirus #ANSA - AntonioDiBari85 : RT @mante: Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi con le velin… - Diego_Bruno80 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, incoraggianti i dati sul Piemonte che arrivano dall'ultimo monitoraggio nazionale, con l'indice Rt in calo a… -