Coronavirus, bollettino 7 agosto: 552 nuovi positivi, 3 i decessi (Di venerdì 7 agosto 2020) Reso pubblico dal Ministero della Salute il bollettino sui contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: i dati sui positivi, i decessi ed i guariti Come ogni giorno il Ministero della Salute rende noto il bollettino che riporta i dati del Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono di nuovo cresciuti arrivando a 402 nuovi contagi. I decessi invece sono stati 6, in calo rispetto a mercoledì. Nella giornata di oggi si conferma la crescita di nuovi positivi, registrandone 552 nelle ultime 24 ore, 151 in più rispetto a ieri. Ancora in calo invece i decessi, 3 quest’oggi. I guariti anche subiscono una lieve flessione ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Negli Usa 2mila morti in 24 ore. In Italia Rt sopra 1. LIVE - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - ninnitarantino : RT @genesdegenes: #Coronavirus, il bollettino nazionale di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi. - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 agosto, salgono ancora i contagi: 552 nuovi casi. Tre i morti -