Coronavirus, Bassetti: “I nuovi positivi non sono malati” (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, l’infettivologo Bassetti rivela: “I nuovi positivi non sono malati, inutile fare allarmismo” Nei mesi più caldi della pandemia abbiamo imparato a conoscere Massimo Bassetti, infettivologo della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Uno dei più autorevoli esperti in tema di Coronavirus, spesso accusato di essere troppo vicino alle teorie negazioniste, ma … L'articolo Coronavirus, Bassetti: “I nuovi positivi non sono malati” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Miti_Vigliero : RT @genesdegenes: La pagliacciata del giorno... - madipach : RT @ANotizia: Coronavirus, Bassetti: «Questi dati non devono allarmarci, ma spingerci a tenere alta la guardia» - genesdegenes : La pagliacciata del giorno... - 539th : Per non dimenticare. 26 febbraio 2020, pochi giorni dopo Codogno e quando si sarebbe dovuto chiudere immediatamente… - Luongo11 : #Coronavirus, #Bassetti: “I nuovi #positivi non sono #malati” -