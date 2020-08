Coronavirus, balzo di casi in Veneto: +183 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Il Veneto registra nelle ultime 24 ore un balzo di nuovi casi di Coronavirus, con 183 positivi in più e 1.141 persone in più poste in isolamento. Intanto il governatore, Luca Zaia, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi in #Veneto,+183 in 24 ore Oltre 5.000 in isolamento ma situazione clinica stabile.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo di casi in Veneto: +183 nelle ultime 24 ore #veneto - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi, +384. Dieci le vittime #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Coronavirus: balzo dei contagi in Veneto. Emiliano: 'Più controlli su spiagge e movida' Oltre 5… - lafenic : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, balzo di casi in Veneto: +183 nelle ultime 24 ore #veneto -