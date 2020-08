Coronavirus, balzo dei contagi in Veneto. Casi in aumento nel mondo, attesa per il nuovo Dpcm in Italia. Impennata di casi in Germania. Il bollettino delle ulrime 24 ore – LIVE (Di venerdì 7 agosto 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 agosto Coronavirus16.00 – Zona rossa Alzano e Nembro, Conte ai magistrati: “Non ho mai visto il verbale del Cts” 16/05/2020 Roma – conferenza stampa Presidente del Consiglio dei Ministri / foto Alessandro Serrano’/Pool/Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe Conte14.00 – Veneto, 183 casi nelle ultime 24 ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in salita: +552. Secondo i dati del ministero della Salute, c'è stato un balzo di 150… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi in #Veneto,+183 in 24 ore Oltre 5.000 in isolamento ma situazione clinica stabile.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo di casi in Veneto: +183 nelle ultime 24 ore #veneto - augusto_amato : Coronavirus: contagi a +552, balzo 150 malati. Vittime in calo,sono 3 - Cronaca - ANSA - Miti_Vigliero : Coronavirus: balzo dei contagi in Veneto. Emiliano: 'Più controlli su spiagge e movida' -