Coronavirus Atripalda, le raccomandazioni del sindaco: 'Osserviamo le misure di prevenzione' (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 7 agosto 2020 7 August 2020 Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 7 agosto 2020 7 August 2020 Coronavirus, due nuovi casi ad ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : Due nuovi casi di #Coronavirus in #Irpinia. Si tratta di due persone, rispettivamente dei comuni di Avellino e Atri… - MercoglianoNews : Coronavirus, nuovi contagi ad Avellino e Atripalda - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Atripalda

- a cura di Antonio Porcelli - Era il 2003 ed il maestro Ennio Morricone arrivò a Torella dei Lombardi per partecipare alla manifestazione del Premio Sergio Leone, appuntamento di prestigio per il cin ...Su di un totale di 2025 tamponi analizzati, sono state 15 le persone risultate positive al Covid-­19 in Campania. I guariti di oggi sono 28 per un totale di persone. I test analizzati ...