Coronavirus | anche l’Italia sperimenta il vaccino sull’uomo Da agosto iniziano i test allo Spallanzani di Roma e in altri centri

anche l'Italia entra nella trincea della lotta al Coronavirus con un candidato vaccino. Era nell'aria da giorni, ma oggi finalmente ci sono date e dati. Il 24 agosto inizia la sperimentazione sull'uomo di GRAd-COV2. Il vaccino gode di un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro, 5 erogati dalla Regione Lazio e 3 dal ministero della Ricerca Scientifica per il tramite del Consiglio Nazionale delle Ricerche. "Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull'uomo – annuncia l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato – Lo Spallanzani sta ...

Per tre volte i test a cui si è sottoposta (fra cui quello degli anticorpi tramite prelievo dal dito) avevano dato esito negativo, eppure Alyssa Milano continuava a stare malissimo e a sentirsi «come ...

Sono 4 anche i oggi i positivi rilevati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari impegnata da mesi nel monitoraggio e gestione dell’emergenza Covid 19. Dei 4 nuovi casi, 3 si concentrano nell’a ...

