Coronavirus, altri 552 casi e tre morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Crescono i nuovi contagi da in Italia. Sono 552 i nuovi casi da ieri, 249.756 da inizio emergenza. E’ quanto emerge dal report giornaliero, diffuso dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito della Protezione Civile. . Nelle ultime 24 ore sono 3 i morti, 35.190 in totale. Purtroppo nessuna regione del Paese è a zero contagi. Il Veneto è la regione con il maggior numero di nuovi contagi, 183 da ieri, seguita e dall’Emilia-Romagna (54). I positivi sono in tutto 12.924 attualmente positivi, 230 in più rispetto a ieri. Sono 201.642 le persone guarite da inizio emergenza, 319 nelle ultime 24 ore. Sono 59.196 i tamponi fatti da ieri, il totale sale a 7.158.909. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

