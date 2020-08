Coronavirus: altri 522 nuovi casi e tre morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Continua purtroppo a salire il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Italia. Ieri erano stati 402, ma oggi se ne registrano 522, quindi +120, mentre il numero dei morti è di tre. Qui di seguito, schematizzati, i dati più importanti della giornata con il totale seguito, tra parentesi, dall'aumento registrato nelle ultime 24 ore: - attualmente positivi: 12.924 - deceduti: 35.190 (+3, +0,01%) - dimessi/guariti: 201.642 (+319, +0,16%) - ricoverati in terapia intensiva: 42 (+1) - tamponi: 7.158.909 (+59.196) - totale casi: 249.756 (+552, +0,22%)Nessuna regione è a contagio zero e il Vento è quella che ha registrato più nuovi casi, 183, subito dopo la Lombardia con 69 e l'Emilia-Romagna con 54. Questa ... Leggi su blogo

