Coronavirus. Allo Spallanzani le prime dosi del vaccino: somministrazione dal 24 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Governatore laziale Nicola Zingaretti su facebook annuncia che sono “arrivate Allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull’uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari”. Leggi su laprimapagina

Continuano a salire - e tornano a superare quota 400 - i contagi per coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (ieri 384) ...