Coronavirus, ad Alzano e Nembro gli esperti chiesero la «zona rossa». Ma nessuno li ascoltò. Salvini: «Governo criminale» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Forse qualcosa si poteva fare. nessuno ha ascoltato l’appello degli esperti per la zona rossa ad Alzano e Nembro. Il Comitato tecnico scientifico nazionale, il 3 marzo scorso, infatti, chiedeva rigide misure per il contenimento della pandemia del Coronavirus, ovvero una zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro. Ma il Governo non li ha ascoltati. «Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni, al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue», si legge nel verbale ... Leggi su open.online

