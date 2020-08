Coronavirus, 3 nuovi casi in provincia di Napoli: l’annuncio del sindaco (Di venerdì 7 agosto 2020) Ottaviano. Tre casi di Coronavirus ad Ottaviano, è allerta. A comunicarlo, con un post su Facebook, è stato il sindaco, Luca Capasso, che ha reso noto anche come i tre nuovi casi emersi in città siano collegati a quelli già scoperti qualche giorno fa, in quanto fanno parte della stessa famiglia. I positivi sono tutti … L'articolo Coronavirus, 3 nuovi casi in provincia di Napoli: l’annuncio del sindaco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

