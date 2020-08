**Coronavirus: 27 nuovi contagi in Sicilia, di cui 14 migranti** (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – Sono 27 i nuovi contagi oggi in Sicilia, tre in meno di ieri. Tra questi 27 ci sono 14 migranti. Sono 13 a Ragusa e 1 a Caltanissetta. Poi, si registrano 3 positivi a Ragusa, sei a Catania, tre a Messina e uno a Palermo.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus nuovi Sicilia, il COVID C’è. Altri 27 contagiati in 24 ore

Sono ventisette i nuovi casi di coronavirus in Sicilia così come comunicato dalla Regione Siciliana al servizio di Protezione civile nazionale. Ieri erano stati 30. Dei 27 nuovi contagiati, 14 sono ...

Coronavirus, bollettino: 552 nuovi casi e tre morti. Ancora un nuovo balzo dei contagi

Sono 69 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.128 tamponi effettuati. Lo fa sapere la Regione nel quotidiano bollettino sull'andamento della ...

