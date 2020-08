Coronavirus: 244 migranti positivi nel centro d’accoglienza di Casier (Tv) (Di venerdì 7 agosto 2020) positivi in 244, tra cui 11 operatori: è l'esito del terzo tampone su migranti e operatori del centro di accoglienza situato all'interno dell'ex Caserma Serena di Casier effettuato dall'Aulss 2 Trevigiana Leggi su firenzepost

Tra i migranti e gli operatori dell'ex caserma Serena di Treviso, 309 persone sono state sottoposte a tampone. E in 244 sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del terzo round di tamponi che ...Coronavirus che non molla la sua presa. A Venezia e provincia sono 17 i nuovi casi riportati nel bollettino di giovedì sera. Il dato più preoccupante, però, parla anche di un ricovero in Terapia inten ...