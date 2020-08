Coronavirus, 2 nuovi casi in provincia di Latina: indagini epidemiologiche tra i contatti dei positivi (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella giornata di oggi sono stati registrati 2 nuovi casi positivi nella provincia di Latina. Si tratta di due persone in isolamento presso il proprio domicilio, rispettivamente nei comuni di Aprilia e Latina. Il primo si trovava già in isolamento domiciliare, mentre il secondo – quello di Latina – nei giorni scorsi ha avuto contatti con diverse persone. Al momento sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca tra i contatti avuti dal paziente. A rendere noti tali dati è la la Asl di Latina che ricorda ai cittadini, al fine di non creare allarmismi e confusione, di far riferimento solamente a fonti ufficiali, come le Asl, la Regione Lazio, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus - Eib63 : RT @AnsaAbruzzo: Coronavirus: oltre 50 nuovi casi in Abruzzo,record di 3 mesi - AnsaAbruzzo : Coronavirus: oltre 50 nuovi casi in Abruzzo,record di 3 mesi -