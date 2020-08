Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di ragazzi (Di venerdì 7 agosto 2020) Doveva essere una vacanza-premio, dopo la fine della scuola superiore. Un viaggio all’insegna del divertimento prima degli studi universitari o della ricerca di un’occupazione. E invece il soggiorno all’isola di Pag, in Croazia, si è trasformato in un incubo per 26 ragazzi del Veneto. Una diciottenne padovana, infatti, è risultata positiva al Coronavirus. Così per tutti i componenti della comitiva (composta da 13 padovani) è scattato l’isolamento e il relativo tampone. Erano partiti il 25 di luglio grazie al pacchetto proposto da un’agenzia di Brescia. Erano arrivati nel Paese balcanico e, dalla terraferma, avevano raggiunto l’isola a bordo di un traghetto. Lì, bagni al mare ma anche feste e serate in discoteca. Poi, al ritorno a casa l’1 di agosto, la giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di r… - simonedallora : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di raga… - seneca4949 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di raga… - GianniIglesias : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di raga… - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di raga… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 18enni Coronavirus, Speranza ai giovani: "Tocca a voi fermare l'epidemia" | Padova, festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive TGCOM Coronavirus, Speranza "I giovani fermino l'epidemia" | Padova, due 18enni tornano malate dalla vacanza in Croazia

"Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, lanciando un appello per il contenimento dell'epidemia d ...

Viaggio di Maturità in Croazia, 18enni tornano positive

Erano partite per il viaggio di maturità in Croazia insieme a un gruppo di amici e sono tornate positive al COVID-19. Due 18enni padovane, insieme ad altri coetanei (24 veneti di cui 13 padovani), ave ...

"Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, lanciando un appello per il contenimento dell'epidemia d ...Erano partite per il viaggio di maturità in Croazia insieme a un gruppo di amici e sono tornate positive al COVID-19. Due 18enni padovane, insieme ad altri coetanei (24 veneti di cui 13 padovani), ave ...