Corona virus: Italia, 12924 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35190 decessi (3) e 201642 guariti (319). Totale di 249756 casi (552) Dati della protezione civile (Di venerdì 7 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12924 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35190 decessi (3) e 201642 guariti (319). Totale di 249756 casi (552) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

FSbraccia : RT @_8Debora_: INCREDIBILE!!! E' saltato fuori che 58 su 60 dei morti da Corona Virus di Bergamo, avevano fatto il vaccino antinfluenzale!??… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12924 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35190 decessi (3) e 2… - iosoioevoi : RT @_8Debora_: INCREDIBILE!!! E' saltato fuori che 58 su 60 dei morti da Corona Virus di Bergamo, avevano fatto il vaccino antinfluenzale!??… - Enzo51387079 : @La7tv Per i deficenti di destra, con questo virus se non si fa il vaccino antinfluenzale, come si fa a distinguere… - Dannydamd : @danieledann1 @Superpana3 @Mlvtrglvn @LiberatiLinda @TizianaFerrario Appunto ti sei risposto da solo su quanto foss… -