Coppa Italia 20 21 la finale si giocherà a San Siro

Cambia la sede della finale di Coppa Italia Mentre la stagione attuale sta per giungere al termine si pensa a preparare al meglio la prossima. In particolare novità importanti potrebbero esserci in Coppa Italia con la sede della finale che potrebbe essere spostata a San Siro. "La Uefa vuole il 18 maggio l'Olimpico che ospiterà l'11 giugno Turchia-Italia, gara inaugurale dell'Europeo. Margini di trattativa per consegnarlo 48 ore dopo non sembrano essercene. Se il campionato finirà il 23, come successo quest'anno, Roma e Lazio disputeranno l'ultima gara entrambe in trasferta". (fonte: Corriere dello Sport)

