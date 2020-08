Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne (Di venerdì 7 agosto 2020) Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne: ecco la lista completa di Gattuso per la sfida contro i blaugrana Il Napoli ha diramato la lista dei Convocati per la sfida con il Barcellona. C’è Lorenzo Insigne dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo nelle ultime settimane. Ecco la lista completa: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis Difensori: Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj Centrocampisti: Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka. Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

