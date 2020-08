"Contro la Costituzione, così ammazza la democrazia": servizi segreti, Meluzzi affonda Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) Il caso dei servizi segreti, con il colpo di mano di Giuseppe Conte, scatena Alessandro Meluzzi. Il premier, infatti, ha cambiato la legge che regola la nomina dei vertici degli 007 in gran segreto, inserendola nell'ultimo decreto Covid. Un caso che ha scatenato le opposizioni e che non sarebbe piaciuto neppure al Pd. E Meluzzi, in un video-intervento per Imola Oggi, picchia duro su questa vicenda. Parla di misura "assolutamente impropria, anticostituzionale e probabilmente illegittima, non ha neppure coinvolto il Copasir, il comitato di Controllo sui servizi di sicurezza del Parlamento". E ancora: "È chiaro che, in sistema geopolitico come quello attuale, il ruolo dei servizi di Sicurezza è fondamentale, ma lo è ... Leggi su liberoquotidiano

LaStampa : Approvata dalla Regione, supera i vincoli imposti dai Beni Culturali. Il ministero dell’Ambiente: “È contro la cost… - IvoAyrton : RT @BarillariDav: Il @ConsiglioLazio boccia la Costituzione Italiana!!! In un odg a mia firma c'era l'Art.34 'la scuola è aperta a tutti'.… - Luois_Cifer : @Capezzone FUFFA ,meno la cosa più importante:c’hanno svenduti ai comunisti cinesi che ci vogliono dominare,abbiamo… - Luois_Cifer : @Capezzone FUFFA ,meno la cosa più importante:c’hanno svenduti ai comunisti cinesi che ci vogliono dominare,abbiamo… - Giovanni7769 : RT @BarillariDav: Il @ConsiglioLazio boccia la Costituzione Italiana!!! In un odg a mia firma c'era l'Art.34 'la scuola è aperta a tutti'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Costituzione I fanatici dei diritti gay contro la Costituzione ilGiornale.it Servizi segreti, Alessandro Meluzzi contro Giuseppe Conte: "Atto incostituzionale, così la democrazia muore"

Il caso dei servizi segreti, con il colpo di mano di Giuseppe Conte, scatena Alessandro Meluzzi. Il premier, infatti, ha cambiato la legge che regola la nomina dei vertici degli 007 in gran segreto, ...

TikTok e pistola, la battaglia di Trump

AGI - TikTok e la pistola, l'alluminio e il vaccino, la Bibbia e la Colt. La campagna presidenziale americana sta per entrare nel giro finale di giostra, è in piena accelerazione, da qui al 3 novembre ...

Il caso dei servizi segreti, con il colpo di mano di Giuseppe Conte, scatena Alessandro Meluzzi. Il premier, infatti, ha cambiato la legge che regola la nomina dei vertici degli 007 in gran segreto, ...AGI - TikTok e la pistola, l'alluminio e il vaccino, la Bibbia e la Colt. La campagna presidenziale americana sta per entrare nel giro finale di giostra, è in piena accelerazione, da qui al 3 novembre ...