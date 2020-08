Continua a salire il numero dei nuovi contagi. Individuati 522 casi nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, Lombardia ed Emilia. Zaia: “Abbiamo un virus di ritorno” (Di venerdì 7 agosto 2020) Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 a fronte delle 6 registrate giovedì. Gli attualmente positivi sono 12.924, con un incremento di 230 rispetto a ieri. I contagiati all’inizio della pandemia raggiungono quota 249.756. Nessuna regione oggi registra 0 contagi. Sono 779, invece, i pazienti ricoverati con sintomi, di questi 42 si trovano attualmente nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare ... Leggi su lanotiziagiornale

PonytaEle : RT @vitocontesi: Allora da gg il numero di contagiati #COVID19italia continua a salire..,come dissi dopo prolungamento #statodiemergenza ,a… - vitocontesi : Allora da gg il numero di contagiati #COVID19italia continua a salire..,come dissi dopo prolungamento… - onlinemag_it : Coronavirus, continua a salire il numero dei positivi: + 552: il bollettino - Leggi su - Heyou77 : RT @EquipoItalia: #FASCINADA continua a stare nel TOP 50 su ITunes?? Chi ancora non lo avesse fatto la acquisti, in modo tale da restare e… - Giovann09356641 : RT @EquipoItalia: #FASCINADA continua a stare nel TOP 50 su ITunes?? Chi ancora non lo avesse fatto la acquisti, in modo tale da restare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua salire Continua a salire il numero dei nuovi contagi. Individuati 522 casi nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, Lombardia ed Emilia. Zaia: "Abbiamo un virus di ritorno" LA NOTIZIA Coronavirus, oltre 400 nuovi positivi. Cala l'età dei contagiati

Continuano a salire - e tornano a superare quota 400 - i contagi per coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (ieri 384) ...

Le classifiche del quinquennio di Serie A, Premier, Liga e Bundesliga

Nel mondo del calcio l'arco di tempo quinquennale assume in alcuni casi un significato molto importante, basti pensare al ranking Uefa sia per squadre che per nazioni che viene calcolato proprio sui r ...

Continuano a salire - e tornano a superare quota 400 - i contagi per coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (ieri 384) ...Nel mondo del calcio l'arco di tempo quinquennale assume in alcuni casi un significato molto importante, basti pensare al ranking Uefa sia per squadre che per nazioni che viene calcolato proprio sui r ...