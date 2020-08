Continua a crescere il numero di contagiati. Individuati 552 casi nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, Lombardia ed Emilia. Zaia: “Abbiamo un virus di ritorno” (Di venerdì 7 agosto 2020) Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 a fronte delle 6 registrate giovedì. Gli attualmente positivi sono 12.924, con un incremento di 230 rispetto a ieri. I contagiati all’inizio della pandemia raggiungono quota 249.756. Nessuna regione oggi registra 0 contagi. Sono 779, invece, i pazienti ricoverati con sintomi, di questi 42 si trovano attualmente nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 12.103, mentre sale a 201.642 il numero dei dimessi. ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Amici, oggi vi aspetto nelle Marche, in Umbria e in Toscana! Questa mattina inaugureremo due nuove sedi, per una Le… - FratellidItalia : #Meloni: 'Lega e #FratellidItalia sono due partiti diversi e possono crescere insieme. Quello che non si dice è che… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La curva dei contagi per #coronavirus continua a crescere in Europa, mentre in Italia l'indice di contagio resta sempre… - Etruria72 : RT @fcolarieti: Continua a crescere il numero di contagiati. Individuati 552 casi nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, Lombardia ed Em… - fcolarieti : Continua a crescere il numero di contagiati. Individuati 552 casi nelle ultime 24 ore. Impennata in Veneto, Lombard… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua crescere Realme non si ferma e continua a crescere in tutto il mondo Tom's Hardware Italia Benacquista Latina Basket, Tcheussi in biancazzurro: “Mente e cuore, la formula vincente”

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Aristide Tcheussi. Mouaha, che farà parte del roster nerazzurro ...

Tre rinforzi per la seconda linea del Rugby Colorno

La campagna acquisti dell’HBS Colorno non si ferma e, con l’innesto di Thomas Parolo, Massimiliano Chiappini e Martin Granieri, completa anche il capitolo seconde linee. Tre ottimi colpi per una squad ...

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Aristide Tcheussi. Mouaha, che farà parte del roster nerazzurro ...La campagna acquisti dell’HBS Colorno non si ferma e, con l’innesto di Thomas Parolo, Massimiliano Chiappini e Martin Granieri, completa anche il capitolo seconde linee. Tre ottimi colpi per una squad ...