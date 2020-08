«Conte aveva proposto a Salvini il ritorno al voto dopo le elezioni Europee» (Di venerdì 7 agosto 2020) A quasi un anno da quella conferenza che mise una pietra tombale sul governo Conte-1, quello composto da Movimento 5 Stelle e Lega, Marco Travaglio ricostruisce i messaggi Conte-Salvini che avevano preceduto questa crisi. Secondo quando riporta il direttore de Il Fatto Quotidiano, il Presidente del Consiglio propose al leader del Carroccio lo scioglimento dell’esecutivo e il ritorno al voto dopo le elezioni Europee, quando la Lega aveva ottenuto un clamoroso risultato risultando (di gran lunga) il primo partito nazionale. LEGGI ANCHE > “Memento audere semper”, la mascherina di Salvini fa discutere Secondo Travaglio, il discorso che fece Giuseppe Conte a ... Leggi su giornalettismo

Forse nessuno può oggi giudicare, allo stato degli atti e degli eventi in corso e, soprattutto, con il senno di poi, che cosa il governo avrebbe potuto fare di diverso nei giorni cruciali e terribili ...

Individuare “due livelli di misure di contenimento”: una per “i territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus” e una per “l’intero territorio nazionale”. Il 7 marzo scorso, con ...

