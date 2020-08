Conferenza stampa Ospina: «Siamo forti, non abbiamo voglia di andare in vacanza» (Di venerdì 7 agosto 2020) Conferenza stampa Ospina: le parole del portiere del Napoli alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League David Ospina ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il Barcellona. Le sue parole. Ospina a Sky: «È una partita che tutti i calciatori che vogliono giocare, speriamo di fare le cose per bene domani sera. Penso che il Napoli abbia la personalità e i giocatori per far bene, affronteremo una squadra forte e proveremo a passare il turno. Messi? Leo mi ha fatto tanti gol in Nazionale, sappiamo che giocatore è, ti devi aspettare di tutto. Devi essere pronto perchè lui può fare di tutto. C’è la consapevolezza e la fiducia di compiere questa impresa, ... Leggi su calcionews24

