Condò dopo l’eliminazione della Juve: “Il progetto dei bianconeri fino ad oggi è stato deludente” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arriva il commento, duro e netto, del giornalista Paolo Condò a Sky Sport riguardo all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions.IL COMMENTO dopo IL KOcaption id="attachment 1003633" align="alignnone" width="1024" (Getty Images)/caption“Questa eliminazione è una grandissima delusione, fin qui deludente il progetto che era stato varato la scorsa estate con un allenatore completamente diverso. Lo Scudetto è arrivato per inerzia e questa è una eliminazione molto grave perché il Lione è squadra che rispetto profondamente, ma che in termini di valore assoluto è nettamente inferiore". Queste le parole di Condò a Sky. Condò dopo l’eliminazione della Juve: “Il progetto ... Leggi su itasportpress

