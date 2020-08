Concorso presidi, la Lega: “Azzolina assume sé stessa” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Azzolina replica spiegando che non c’è nessun conflitto d’interessi. Ma Matteo Salvini ormai ha scelto il suo nuovo obiettivo e non molla Matteo Salvini è sempre alla ricerca di avversari per far parlare di sé stesso. Capendo che effettivamente la Lega è crollata miseramente nei sondaggi, è nuovamente sul pezzo, pronto a sfruttare ogni minima occasione concessa. L’ultima gliel’ha offerta Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, che ha “montato“, suo malgrado, un nuovo caso. Infatti il ministro ha vinto il Concorso dei presidi. Le graduatorie, però, stanno scorrendo e pure le assunzioni per coprire i posti vacanti. Sono 458 quelle autorizzate solo tre giorni fa. Cosa che non è passata inosservata al leghista. “È quanto meno ... Leggi su zon

