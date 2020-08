Concorso presidi, la Lega attacca la ministra Azzolina: “Vuole assumere se stessa” (Di venerdì 7 agosto 2020) Scontro Lega-ministra Azzolina sul Concorso per i presidi. Il Carroccio: “Vuole assumere se stessa”. ROMA – E’ scontro tra la Lega e la ministra Azzolina sul Concorso dei presidi. Ad aprire la discussione è stato Matteo Salvini: “E’ quanto meno inopportuno – ha detto il leader leghista – che il ministro Azzolina si sia stabilizzata come dirigente scolastico, è come se io da ministro dell’Interno mi fossi assunto come vigile del fuoco, sarebbe stato quanto meno strano”. Nel mirino della Lega sono finite le graduatorie per dirigente scolastico che hanno ripreso a scorrere dopo il via libera ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : ??PAZZESCO Il ministro Azzolina si dimentica di 200MILA precari mentre il ministero dell’istruzione autorizza l'ass… - LegaSalvini : PAZZESCO! Il ministro Azzolina si dimentica i precari mentre il ministero dell’istruzione autorizza l'assunzione di… - ilriformista : #Azzolina scala la graduatoria del concorso presidi, #Salvini: “È inopportuno, assume se stessa” - NewsMondo1 : Concorso presidi, la Lega attacca la ministra Azzolina: “Vuole assumere se stessa” - panibbi : RT @graziosafuriosa: Concorso presidi, la Lega: 'Azzolina assume se stessa'. Lei: 'Nessun conflitto d'interessi' -