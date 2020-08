Commisso: “Non c’è credibilità nella politica. Abbiamo speso più soldi del previsto per il centro sportivo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, soffermandosi in particolare sui problemi per la costruzione del nuovo centro sportivo e dello stadio: “Voglio dire una cosa sul centro sportivo, prima del quale avevamo parlato dello stadio su cui ci era stato messo il veto. Prima di comprare i terreni per il centro sportivo siamo andati da Pessina (soprintendente ai Beni architettonici, belle arti e paesaggio, di Firenze ndr) e ci ha detto di andare avanti. Abbiamo accontentato la Soprintendenza con tutti i lavori del caso, poi però hanno voluto che facessimo di più… In sostanza i tempi si sono allungati per il Covid, poi a luglio mi hanno detto che avremmo posticipato ancora l’incontro. Infine mi hanno ... Leggi su alfredopedulla

